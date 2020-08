POL-NB: Versuchter Raub in Ahlbeck- alkoholisierter Tatverdächtiger durch Zeugen gestellt

PR Heringsdorf (ots) -



Am 31.07.2020 gegen 23 :15 Uhr ereignete sich auf der Strandpromenade von Ahlbeck, der Dünenstraße, auf Höhe der Hausnummer 11 ein versuchter Handtaschenraub.Der männliche, 23-jährige Tatverdächtige näherte sich der 47-jährigen Geschädigten von hinten und legte ihr eine Hand über den Mund. Mit der anderen Hand griff er nach der Handtasche der Frau.Der Frau gelang es, die Handtasche festzuhalten. Sie ließ sich zu Boden fallen und entkam so dem Griff des Tatverdächtigen. Die Geschädigte rief laut um Hilfe und fünf Personen eilten von einer nahegelegenen Gaststätte zum Tatort. Der Täter ergriff die Flucht und floh an den Strand.



Nachdem sich die Helfer versichert hatten, dass es der Frau gut geht, suchten sie den Strand nach dem Täter ab und fanden ihn versteckt hinter einem Strandkorb.



Die Frau wurde nicht verletzt. Der Täter war alkoholisiert (1,39 Promille) und wurde für weitere Maßnahmen in das Polizeirevier Heringsdorf verbracht. Opfer und Täter besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.Nach Beendigung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen hat der Kriminaldauerdienst Anklam übernommen.







