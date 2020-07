POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung- Bezug: Pressemitteilung 31.07.2020 - 18:35 Uhr - Vermisster 16-jähriger Jugendlicher aus dem Feriencamp Fuhlendorf

PR Barth (ots) -



Der seit dem 31.07.2020, 16.30 Uhr, als vermisst gemeldeter Jugendliche wurde am heutigen Tag gegen 19:20 Uhr unverletzt an einem Strandabschnitt in Prerow festgestellt. An der Suche beteiligten sich DLRG Kräfte von Prerow und drei Funkstreifenwagen.



Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.



Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der DLRG, der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung.



