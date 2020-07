POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster 16-jähriger Jugendlicher aus dem Feriencamp Fuhlendorf (Landkreis Vorpommern-Rügen)

PR Barth (ots) -



Seit dem 31.07.2020, gegen 16:30 Uhr, wird der 16- jährige Pascal Tenner vermisst. Pascal war mit seiner Betreuerin am Strandaufgang 21 in Prerow spazieren. Von dort entfernte sich der Jugendliche fußläufig in unbekannte Richtung. Eine bislang durchgeführte Absuche des Bereiches von Zingst bis zum Weststrand Prerow, sowie die Suche in Prerow und Fuhlendorf verliefen erfolglos. Pascal ist aufgrund einer geistigen Behinderung stark eigengefährdet.



Pascal ist mit einer kurzen Jeans- Hose, sowie einem grauen T- Shirt bekleidet. Er ist ca. 1,75m groß,leicht untersetzt und trägt kurze braune Haare.



Hinweise zum Aufenthalt der Person nimmt die Polizei in Barth unter Tel. 038231-672-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



