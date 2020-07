POL-HST: Brand eines Mähdreschers

Gremersdorf-Buchholz/ Grimmen (ots) - Aufgrund eines technischen Defektes brannte am Freitag, den 31.07.2020 gegen 12:00 Uhr, in der Gemeinde Gremersdorf-Buchholz ein Mähdrescher auf einem Feld zwischen Pöglitz und Hohenbarnekow vollständig aus. Das Feuer drohte auf das danebenstehende, trockene Weizenfeld überzugreifen. Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Richtenberg, Gremersdorf, Vorland, Franzburg, Tribsees und Papenhagen konnten dies aber verhindern. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden von 65.000 EUR.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund Peggy Jaekel Telefon: 03831/245-205 E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de Internet: http://www.polizei.mvnet.de Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4667434 OTS: Polizeiinspektion Stralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell