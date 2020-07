POL-LWL: PKW brannte aus

Parchim (ots) - In einer Gartenanlage in Parchim ist am späten Donnerstagabend ein PKW durch ein Feuer zerstört worden. Der Vorfall ereignete sich kurz nachdem der Besitzer das Auto dort abgestellt hatte. Laut Angaben des Autofahrers habe es plötzlich einen Knall gegeben in dessen Folge es zum Brandausbruch kam. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte den Brand anschließend. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.



