POL-HWI: Brand einer Strohmiete in Testorf-Steinfort

Testorf-Steinfort (ots) - Heute Morgen, gg. 04:50 Uhr, wurde die Polizei in Grevesmühlen über den Brand einer Strohmiete in Testorf-Steinfort informiert. Als die Beamten kurze Zeit später vor Ort eintrafen, war die Freiwillige Feuerwehr Testorf bereits mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Ein Übergreifen des Feuers, dass auf einer Fläche von ca. 6 X 4 m loderte und hohe Flamen schlug, auf einen angrenzenden Wald konnte verhindert werden. Zum Einsatz kamen auch die Wehren aus Grevesmühlen, Upahl und Mühlen Eichsen. Nach derzeitigen Erkenntnissen schließt die Polizei eine Selbstentzündung des bereits mehrere Jahre alten Strohs aus und hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881/722 0 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar Pressestelle Jessica Lerke, Axel Köppen Telefon1: 03841/203 304 Telefon 2: 03841/203 305 E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken: https://twitter.com/Polizei_NWM https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4666787 OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell