POL-NB: Nach Zeugenhinweis Moped und Betäubungsmittel gefunden

Neustrelitz (ots) - Am 07.05.20 wurde einem 16-jährigen deutschen Schüler während des Unterrichts seine rote Simson S51 im Wert von 1.700 EUR vom Parkplatz der Schule (IGS) in Neustrelitz entwendet.



Am gestrigen Abend erhielten die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz einen Zeugenhinweis, wo sich dieses Moped befinden könnte. Sie konnten einen Durchsuchungsbeschluss für die entsprechende Garage bewirken.



Gegen 22:00 Uhr begannen die sechs Beamten des Revieres mit der Durchsuchung der Garage in der Lessingstraße. Dabei konnten sie das Moped auffinden. Dieses kann nach der kriminaltechnischen Untersuchung wieder an den Eigentümer zurückgegeben werden.



Doch die Beamten fanden auch Betäubungsmittel auf. Über 1000 g Cannabis und geringe Mengen an Haschisch und Pilzen wurden beschlagnahmt. Die Drogen haben einen Wert von etwa 15.000 EUR.



Wer Eigentümer bzw. Nutzer dieser Garage ist, müssen die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen.



Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Telefon: 0395/5582-2040 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395 5582 2223 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4666314 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell