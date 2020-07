POL-HWI: Unfallflucht nach Parkplatzunfall

Metelsdorf (ots) - Um 08:20 Uhr wurde das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier (AVPR) Metelsdorf gestern über eine Parkplatzrempler auf der Raststätte Schönberger-Land informiert. Der Hinweisgeber hatte beobachtet, wie ein Hyundai beim Ausparken unmittelbar zuvor gegen ein anderes Fahrzeug stieß und den Unfallort in Richtung Rostock verließ, ohne sich um die Sache zu kümmern. 17 Minuten später konnte eine Streifenwagenbesatzung des AVPR das flüchtige Fahrzeug in Höhe der Anschlussstelle Wismar aufnehmen und kontrollieren. Dabei stellten sie am hinteren Kotflügel einen Unfallschaden fest und dokumentierten diesen. Gegen den 18-jährigen deutschen Fahrer aus Nordrhein-Westfalen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von Unfallort ein. Die Schadenshöhe betrug 500 EUR.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar Pressestelle Jessica Lerke, Axel Köppen Telefon1: 03841/203 304 Telefon 2: 03841/203 305 E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken: https://twitter.com/Polizei_NWM https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4666306 OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell