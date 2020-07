POL-HRO: Verkehrskontrollaktion zum Schulauftakt - Einladung zu Presseterminen am 3. August 2020

Rostock (ots) - Zur Gewährleistung eines sicheren Schulweges für unsere Grundschüler führt die Polizeiinspektion Rostock in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern zum Start des neuen Schuljahres 2020/2021 sowohl Präventionsveranstaltungen als auch verstärkte Schulwegkontrollen durch.



Am ersten Schultag werden ab 07.30 Uhr Verkehrskontrollen zur Schulwegsicherung vor der St.-Georg-Grundschule in der Rostocker Innenstadt stattfinden. Hier üben Beamte des Polizeihauptreviers Reutershagen mit den Viertklässlern insbesondere das Überqueren der Fahrbahn oder das Verhalten an einer Haltestelle. Im Anschluss daran werden die bewährten signalroten Mützen von der DEKRA Rostock an die Erstklässler übergeben. Diese Mützen sollen den Fahrzeugführern auf die Schulanfänger im Straßenverkehr aufmerksam machen.



Parallel zu dieser Auftaktveranstaltung werden am 3. August 2020, in der Zeit von 07.00 bis 08.00 Uhr, vor neun weiteren Grundschulen im Stadtgebiet polizeiliche Verkehrskontrollen durchgeführt. Neben der Überprüfung von verkehrssicheren Fahrrädern spielen u. a. die Gurtpflicht oder Kindersitzeinrichtungen eine Rolle. Von 09.00 bis 11.00 Uhr wird explizit die zulässige Geschwindigkeit vor dem CJD Jugenddorf-Christophorusschule Rostock kontrolliert.



Die Kontrollen werden im gesamten Monat August fortgeführt. Sie fügen sich in die themenorientierten Verkehrskontrollen im Rahmen der bekannten Kampagne ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ ein, welche im August unter dem Fokus ´Schulwegsicherung und Geschwindigkeit´ stehen.



Medienvertreter sind herzlich eingeladen:



3. August 2020



- ab 07.30 Uhr Beginn der Schulwegkontrollen vor der St.-Georg-Grundschule in 18055 Rostock, St.-Georg-Straße 63c



- ab 08.10 Uhr Übergabe der roten Mützen in der St.-Georg-Grundschule in 18055 Rostock, St.-Georg-Straße 63c



- 09.00 - 11.00 Uhr Geschwindigkeitskontrollen vor dem CJD Jugenddorf-Christophorusschule Rostock in 18057 Rostock, Groß Schwaßer Weg 11



Interessierte Medienvertreter melden sich bitte vorab in der Pressestelle der Polizeiinspektion Rostock an.



Die aktuelle Lage zur Corona-Situation erfordert nach wie vor die Einhaltung der besonderen Hygienevorschriften. Um die Einhaltung der entsprechenden Abstände wird gebeten.



