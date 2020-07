POL-NB: Drogeriemitarbeiterin vereitelt Enkeltrick

Torgelow (ots) - Ein 70-jähriger Mann erhielt gestern in Torgelow den Anruf eines angeblichen Gewinnspielunternehmens. Ihm wurde mitgeteilt, dass er 49.000 EUR gewonnen habe. In der für diese Betrüger üblichen Masche wurde dem Deutschen erklärt, dass er für den Erhalt des Gewinns Gutscheinkarten erwerben müsse, da davon Gebühren und Transport bezahlt werden.



Der Senior begab sich daraufhin zur Rossmann-Filiale nach Torgelow, um PlayStation-Gutscheine im Gesamtwert von 900 EUR zu erwerben. Eine dortige Mitarbeiterin erkannte den Betrug und informierte die Polizei. Somit bewahrte Sie den Mann vor finanziellem Schaden. Vielen Dank dafür!



