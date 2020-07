POL-NB: Diebstahl eines Wohnmobils in Greifswald

Greifswald (ots) - In der Zeit vom 27. Juli 2020 (17.00 Uhr) bis zum 28. Juli 2020 (09.40 Uhr) wurde An den Wurthen in Greifswald ein zu einem Wohnmobil umgebauter Sprinter gestohlen. Bei dem Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GT-AQ1482 handelt es sich um einen weißen Mercedes-Benz. Für den Besitzer dieses Unikates entstand nicht nur der finanzielle Schaden von etwa 25.000 Euro, sondern auch ein ideeller Wertverlust.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



