POL-HRO: Wahlkreisbüro in Hagenow beschädigt

Hagenow (ots) - Die Hauseingangstür des Wahlkreisbüros der AFD in Hagenow haben bisher unbekannte Täter beschädigt. Dabei wurden Parolen und Symbole aufgebracht. Zusätzlich wurden die Fensterscheiben mit Stickern beklebt.



Der Vorfall ereignete sich nach derzeitigem Stand in der Nacht zum Sonntag und wurde gestern bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Yvonne Hanske Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4664219 OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell