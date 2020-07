POL-ANK: Einbruch in Segelschule

Ückeritz (ots) - Heute Vormittag wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte Täter in der vergangenen Nacht (27. Juli 2020, 18.50 Uhr - 28. Juli 2020, 09.00 Uhr) gewaltsam in eine Segel- und Surfschule in der Hauptstraße in Ückeritz eingebrochen sind und dabei einen Schaden von etwa 15.000 Euro verursacht haben. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Diebesgut insbesondere um zehn Kiteschirme, aber auch um Bargeld im dreistelligen Bereich.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen im Bereich des genannten Tatortes gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heringsdorf 038378-2790 oder aber jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



