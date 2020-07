POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach der 78-Jährigen - die Dame ist wohlauf

Neubrandenburg (ots) - Die Suche nach der 78-jährigen Dame aus Neubrandenburg wurde auch am heutigen Tag durch Polizeibeamte sowie dem Polizeihubschrauber fortgeführt. Nach Eingang eines Zeugenhinweises verlagerte sich die Suche in Richtung Wulkenzin. Der Hubschrauber flog am heutigen Vormittag im Bereich Wulkenzin und konnte gegen 11:15 Uhr die vermisste 78-Jährige in Passentin bei Penzlin auffinden.



Die Dame ist wohlauf und wird derzeit zur Sicherheit im Rettungswagen behandelt.



Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle bei der Bevölkerung für die zahlreichen Hinweise. Der entscheidende Hinweis kam aus der Bevölkerung. Vielen Dank!!!



