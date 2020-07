POL-HWI: Schwerer Verkehrsunfall bei Schlagbrügge

Schlagbrügge (ots) - Gestern Nachmittag, 15:45 Uhr, wurde das Polizeirevier in Gadebusch über einen Verkehrsunfall auf der Landstraße 01 zwischen Schlagbrügge und der Landesgrenze Schleswig-Holsteins informiert. Bei Eintreffen der Beamten am Unfallort wurde der schwerverletzte 84-jährige Fahrer (Deutscher) eines BMW gerade notärztlich versorgt und zum Rettungshubschrauber gebracht, der ihn in der Folge in eine Klinik flog. Ersten Ermittlungen zufolge kam der Mann, der in Richtung S-H unterwegs war, aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Sachschaden betrug ca. 6.000 EUR. Die L01 wurde für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar Pressestelle Jessica Lerke, Axel Köppen Telefon1: 03841/203 304 Telefon 2: 03841/203 305 E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken: https://twitter.com/Polizei_NWM https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4663822 OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell