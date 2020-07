POL-HWI: Einbruchdiebstahl in Baustellencontainer

Lübow (ots) - In der Zeit vom 24. zum 27. Juli drangen unbekannte Täter, offenbar unter Verwendung einer Flex, gewaltsam in einen Baucontainer an der L 103, zwischen Dorf Mecklenburg und Lübow, ein. Aus dem Inneren entwendeten sie mehrere wertintensive Werkzeuge. Die Schadenshöhe lag im vierstelligen Bereich.



Zeugen, die diesbezüglich verdächtige Beobachtungen gemacht oder Arbeitsgeräusche einer Flex wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Tel. 03841/203 0 zu melden.



