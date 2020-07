POL-LWL: Ein Leichtverletzter bei Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Wöbbelin / Stolpe (ots) - Bei Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow ist am Montagabend ein Fahrzeugführer leicht verletzt worden. Ein Kleintransporter war aus noch ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Kleinlastwagen aufgefahren. Dabei erlitt der 60-jährige deutsche Fahrer des Kleinlastwagens leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich ersten Schätzungen zufolge auf insgesamt 10.000 Euro belaufen soll. Der Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



