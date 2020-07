POL-LWL: Einbrecher stahlen Werkzeug

Parchim (ots) - In Parchim haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus diverses Elektrowerkzeug gestohlen. Dabei handelt es sich um ein im Umbau befindliches Wohnhaus, in das die Täter am Wochenende gewaltsam eindrangen. Nach einer ersten Übersicht entwendeten die Diebe zwei Bohrmaschinen, einen Winkelschleifer sowie Baumaterial. Der dabei entstandene Schaden wurde zunächst auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Hinweise zu dieser Tat in der Putlitzer Straße nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen.



