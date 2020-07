POL-NB: Technische Störung: Polizeihauptrevier Demmin derzeit nicht erreichbar

Demmin (ots) - Auf Grund einer technischen Störung ist das Polizeihauptrevier Demmin derzeit nicht erreichbar. Somit können die Beamten des Polizeihauptreviers sowie der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin derzeit weder per Telefon noch per E-Mail erreicht werden. An der Störungsbeseitigung wird gearbeitet.



In Notfällen bitte wie gewohnt die 110 wählen.



Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg Polizeiinspektion Neubrandenburg Telefon: 0395/5582-5007 E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4662642 OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell