POL-NB: Brand eines Pkw auf der BAB 20, im Landkreis Vorpommern-Rügen

Grimmen (ots) -



Gegen 13:50 Uhr ging in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Meldung der Integrierten Rettungsleitstelle Vorpommern- Rügen zu einem Brand eines Pkw auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck, zwischen der Anschlussstelle Grimmen- West und der Anschlussstelle Tribsees, am km 174,5 ein. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen rückten umgehend mit zwei Löschfahrzeugen und einem Führungsfahrzeug zum Brand aus. Bei dem brennenden Fahrzeug handelte es sich um einen acht Jahre alten Nissan Pathfinder. Der 72- jährige Hamburger Fahrzeugführer bemerkte während der Fahrt Rauch aus dem Kardantunnel aufsteigen. Er lenkte dann sein Fahrzeug auf den Standstreifen. Im Stillstand griff dann das Feuer auf den gesamten PKW über. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 18.000,-Euro. Der deutsche Fahrzeugführer blieb dabei unverletzt. Als Ursache wird ein technischer Defekt in der Fahrzeugsteuerung vermutet. Die BAB 20 war bis 15:25 Uhr in Richtung Lübeck voll gesperrt.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395 5582 2223 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4662290 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell