POL-HRO: Unrechtmäßige Party in Krenzlinter Hütte aufgelöst

Am 25.07.2020 wurde gegen 22:00 Uhr durch Anwohner des Ortes Krenzliner Hütte (Landkreis Ludwigslust-Parchim) im Bereich des örtlichen Sportplatzes Lärm durch laute Bässe gemeldet. Bereits seit 19:00 Uhr sollte es außerdem einen stetigen Zustrom ortsfremder Fahrzeuge und Personen geben. Vor Ort wurde eine entgegen der geltenden Anti-Corona-Landesverordnung nicht angemeldete und genehmigte Geburtstagsfeier auf öffentlichem Gelände mit bis zu 200 feiernden Teilnehmern, ca. 30 PKW und einem Festzelt festgestellt. Die Feier wurde unter Mitwirkung der beiden aus der Region stammenden 23-jährigen Veranstalter für beendet erklärt und unter Aufsicht der eingesetzten Polizeibeamten aufgelöst. Die Party-Teilnehmer verhielten sich überwiegend einsichtig und kooperativ. Insgesamt befanden sich fünf Streifenwagen im Einsatz, der gegen 24:00 Uhr beendet war. Gegen die Veranstalter wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Anti-Corona-Landesverordnung in Verbindung mit dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.



