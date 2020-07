POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Bergen, Landkreis Vorpommern-Rügen

Bergen/ Rügen (ots) - Am 25.07.2020, gegen 08:55 Uhr, kam es in Bergen an der Kreuzung Sassnitzer Chaussee/Graskammer zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Unfallhergang stellt sich gegenwärtig wie folgt dar: Ein 55-jähriger Bergener befuhr mit seinem Pkw VW Caddy die Sassnitzer Chaussee aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Graskammer. Zeitgleich befuhr ein 46-jähriger Bergener mit seinem Krad Harley-Davidson die Graskammer aus Richtung Ringstraße kommend in Fahrtrichtung Sassnitzer Chaussee. An der o.g. Kreuzung hielt der deutsche Fahrer des Krades an der Haltelinie an, in der Absicht im Anschluss in die Sassnitzer Chaussee nach links abzubiegen. Zeitgleich bog der deutsche Fahrer des VW Caddy von der Sassnitzer Chaussee nach links in die Graskammer ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem wartenden Kradfahrer. Dieser kam zu Fall und verletzte sich am linken Bein. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in das Klinikum Bergen eingeliefert. Es entstand Sachschaden von ca. 13.000,-Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



