POL-NB: Fahrerin eines SUV beim Fahren unter erheblicher Alkoholeinwirkung auf der B 96 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gestellt.

Neustrelitz (ots) - Am Sonnabend den 25.07.2020 gegen 09:05 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg darüber informiert, dass auf der B 96 aus Richtung Fürstenberg in Fahrtrichtung Neubrandenburg ein SUV fährt. Die Information beinhaltete den Verdacht, dass der Fahrzeugführer/in vermutlich unter Einfluss von Alkohol steht. Begründet wurde der Verdacht dadurch, dass das Fahrzeug sich in Schlangenlinie bewegte und teilweise von der Fahrbahn abzukommen drohte. Der SUV konnte durch Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Neustrelitz auf der B 96 am Abzweig Ehrenhof gestoppt werden. Die Fahrerin des Fahrzeuges wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft der 41jährigen Frau fest. Ein um 09:20 Uhr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,82 Promille. Daraufhin erfolgte eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus Neustrelitz. Der Führerschein der 41Jährigen aus dem Land Brandenburg sowie ihr Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde aufgenommen.



