POL-HRO: Tatverdächtiger für den schweren Raub festgestellt - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Rostock (ots) - Der heute durch die Rostocker Polizei gesuchte Tatverdächtige für den schweren Raub im Rostocker Stadtteil Groß Klein wurde dank einen Zeugenhinweises festgestellt. Es handelt sich um einen 17-jährigen Deutschen. Entsprechende Beweismittel wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.



Die Polizei bedankt sich bei allen Beteiligten für das Interesse und die Unterstützung. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.



