POL-LWL: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Boizenburg (ots) - Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht am frühen Donnerstagnachmittag in Boizenburg, bittet die Polizei nun um Hinweise zu diesem Vorfall. Gegen 13:30 Uhr kam es in der Straße ´Vor dem Mühlentor´, Höhe Hafenplatz, zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Fahrrad, wobei sich der 26-jährige Fahrradfahrer leichte Verletzungen zuzog. Laut Aussagen des Unfallopfers, soll der PKW nach dem Vorfall ohne anzuhalten davon gefahren sein. Dabei soll es sich um einen silberfarbenen VW Golf gehandelt haben, an dessen Steuer ein etwa 20-jähriger Mann mit dunkelblonden Haaren gesessen haben soll. Zeugenhinweise zu diesem Verkehrsunfall nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) entgegen.



