POL-HRO: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Rostock (ots) - Am 22. Juli 2020, kurz nach 09.30 Uhr, befuhr ein 78-Jähriger mit seinem Pkw den Rostocker Sievershäger Weg aus Lichtenhagen kommend. Als er nach links in eine Kleingartenanlage abbiegen wollte, übersah er den aus entgegengesetzter Richtung kommenden 53-jährigen Fahrer eines E-Bikes. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch eine nicht eingeleitete Bremsung des Pkw-Fahrers fuhr dieser weiter in Richtung Parkplatz und kollidierte sodann mit dem Tor des dort befindlichen Eingangs. Bei diesem Unfall verletzte sich der 53-Jährige leicht und wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum verbracht. Der Pkw und das E-Bike waren nicht mehr fahrbereit und das Eingangstor wurde beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro. Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige auf. Die Beteiligten sind deutscher Herkunft.



