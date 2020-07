POL-SN: Gartenlaube niedergebrannt

Schwerin (ots) - Am heutigen frühen Morgen brannte in der Kleingartenanlage ´Wiesengrund´ (Wittenburger Tor)eine Gartenlaube und ein in der Nähe befindlicher Schuppen komplett nieder.



Zum Einsatz kam neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwillige Feuerwehr ´Schwerin-Mitte´.



Nach Beendigung der Löscharbeiten übernahm die Kripo den Brandort. Derzeit kann Brandstiftung als Ursache nicht ausgeschlossen werden.



Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.



