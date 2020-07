POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Mopedfahrer in Greifswald; LK V-G

Greifswald (ots) -



Am 22.07.2020 kam es gegen 16:00 Uhr in Greifswald zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Leichtkraftrad. Ein 43-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW Opel befuhr die Lomonossowallee aus Richtung Schönwalder Landstraße kommend in Richtung Karl-Liebknecht-Ring und beabsichtigte, nach links in die Heinrich-Hertz-Straße abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 55-jährigen deutschen Fahrzeugführer eines Leichtkraftrades Yamaha und kollidierte mit diesem. Der Mopedfahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und dem Klinikum Greifswald zur medizinischen Behandlung zugeführt. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 5.500,- Euro geschätzt.



