POL-HRO: Versuchter schwerer Raub in Rostock-Groß Klein

Rostock (ots) -



Am 22.07.2020 betrat gegen 20:15 Uhr eine unbekannte männliche Person die ESSO-Tankstelle in der Werftallee in Groß Klein. Diese bedrohte den dort anwesenden Verkäufer mit einem Messer. Dieser konnte sich in einen gesicherten Raum zurückziehen, so dass der unbekannte Täter die Tankstelle ohne Beute verlies. Der Täter ging in Richtung Groß-Klein, den Wohngebäuden gegenüber der Tankstelle. Er wird wie folgt beschrieben: - ca. 20-25 Jahre alt - ca. 1,85-1,90 cm groß - normale Gestalt - halblange blonde Haare - Brille mit schwarzen Gestell und hellen Gläsern - spricht normales Deutsch ohne Akzent - trug einen Mund- Nasenschutz Wer weitere Angaben zum Tathergang oder zum Täter machen kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier in Lichtenhagen oder den Polizeinotruf 110 zu wenden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Michael Brun-Hollien Polizeihauptkommissar PFvD



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Yvonne Hanske Sophie Pawelke Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4659637 OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell