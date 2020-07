POL-GÜ: VW Multivan vom Parkplatz einer Ferienwohnung entwendet

Kühlungsborn (ots) - Am Abend des 21.07.2020 gegen 18:00 Uhr stellte ein 40-jähriger Fahrzeugnutzer, deutscher Nationalität, einen VW Multivan auf einem Parkplatz hinter einem Haus mit mehreren Ferienwohnungen ab. Am Morgen des 22.07.2020 stellte er dann fest, dass der Kleinbus entwendet wurde. Damit der/ die unbekannten Täter den Bus vom Parkplatz entfernen konnten, öffneten sie gewaltsam die Schrankenanlage und beschädigten diese. Der Sachschaden an der Schranke beläuft sich auf circa 2800 Euro und der Stehlschaden des Multivan beläuft sich auf circa 50.000 Euro.



Der weiße Multivan hat auf beiden Außenseiten sowie auf der Rückseite ein Firmenloge ´Jens-Norbert Schmidt - Dach- und Fassadenbau´ angebracht. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, melden sich bitte im zuständigen Polizeirevier Bad Doberan (038203/560).



