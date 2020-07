POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Heuwenders im Wert von ca. 10.000 Euro

Röbel (ots) - Im Zeitraum vom 11.07.2020 - 19.07.2020 wurde von einer Wiese auf dem Knüppeldamm in 17209 Fincken ein Heuwender entwendet. Der entwendete Heuwender von der Marke Claas Volto 640H ist drei Jahre alt, grün und hatte einen Neupreis von 10.000 Euro.



Die Diebstahlsanzeige wurde aufgenommen sowie die Sachfahndung eingeleitet. Zeugen, die in dem besagten Zeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem Verbleib des entwendeten Heuwenders geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg Polizeiinspektion Neubrandenburg Telefon: 0395/5582-5007 E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4659276 OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell