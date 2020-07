POL-SN: Fabienne Schulz weiterhin vermisst.

Schwerin (ots) - Die seit dem 26.06.2020 vermisste Fabienne Schulz wird weiterhin von der Polizei gesucht.



Bisher gibt es keine neuen Erkenntnisse zum Aufenthaltsort der Vermissten.



Fabienne ist 15 Jahre, ca. 160cm groß, hat schwarze, längere Haare, hat zwei Nasenpiercings und ist schlank.



Ein aktuelles Bild wird der Pressemitteilung beigefügt.



Hinweise zum Aufenthalt der 15-Jährigen bitte an das Polizeihauptrevier unter 0385/5180-2224, per Notruf 110 oder online über die Internetwache der Polizei www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin Pressestelle Steffen Salow Telefon: 0385/5180-3004 E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/83338/4658860 OTS: Polizeiinspektion Schwerin



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell