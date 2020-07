POL-NB: Fehler beim Überholen B 96- nur Sachschaden, LK MSE

PHR Neustrelitz (ots) -



Am heutigen Tag, gegen 16:30 Uhr, befuhren mehrere Fahrzeuge die B96 in Kolonne hinter einem Lkw aus Richtung Neubrandenburg kommend in Richtung Usadel. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen setzte von hinten ein PKW Audi B8 an, um die Vorausfahrenden zu überholen. Zur selben Zeit scherte ein vor dem Audi fahrender PKW VW Golf ebenfalls nach links aus. Die 21-jährige Golffahrerin übersah die von hinten heranfahrende 37-Jährige. Bei der folgenden Kollision entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 EUR. Es wurden keine Personen verletzt. In der Folge mussten beide Unfallfahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger.



