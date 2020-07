POL-HST: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten auf der L 191 zwischen Ribnitz-Damgarten und Bartelshagen I

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am 21.07.2020 gegen 08:20 Uhr kam es auf der L 191 zu einem Verkehrsfall zwischen einem Pkw und einem Pkw-Anhängergespann. Die 31-jährige Lenkerin eines Pkw Hyundai, die aus Richtung Ribnitz-Damgarten kommend die Landesstraße befuhr, geriet hinter einer Rechtskurve, aus noch ungeklärter Ursache, in den Gegenverkehr und kollidierte dort seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw Ford mit Anhängergespann. Dessen 78-jähriger Fahrer wurde, ebenso wie die 31-Jährige, bei dem Unfall schwer verletzt und in das Krankenhaus eingeliefert.



Die beiden deutschen Unfallbeteiligten, die aus dem Bereich Marlow stammen, befanden sich jeweils allein ihren Fahrzeugen.



Die L 191 war für die Dauer von zwei Stunden im Bereich des Unfallortes voll gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Anhänger wurde ebenfalls beschädigt und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 20.000 Euro.



