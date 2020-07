POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 19, km 89,7 in Fahrtrichtung Berlin

Laage (ots) - Am 20.07.2020, gegen 10:25 Uhr, kam es auf der BAB 19, kurz hinter der Anschlussstelle Rostock Laage / Güstrow Nord zu einem schweren Verkehrsunfall.



Ein 42jähriger Fahrer eines PKW Mercedes fuhr auf der BAB 19, aus Richtung Rostock kommend in Richtung Berlin. Aus noch unbekannter Ursache kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam dann auf dem Dach zum Liegen. Die 35jährige Beifahrerin kam bei dem Geschehen ums Leben. Der Fahrzeugführer und die beiden Kinder wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Die BAB 19 war in Richtung Berlin für die Verkehrsunfallaufnahme, bei der auch ein Sachverständiger der DEKRA im Einsatz war und zur Bergung des PKW für sechs Stunden voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 5.000,- EUR. Das Kriminalkommissariat Güstrow hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Jens Schmidt Autobahnverkehrspolizeireivier Dummerstorf Außenstelle Linstow



