POL-NB: Vermisst wird der 83-Jährige Heinz Haase aus Waren

Waren (ots) - Seit 20.07.2020 09:00 Uhr wird der 83-Jährige Heinz Ludwig Haase aus Waren vermisst. Herr Haase ist gegen 09:00 Uhr mit seinem silberfarbenen Fahrzeug der Marke Citroen C3 (siehe Foto im Anhang) mit den amtlichen Kennzeichen MÜR-E464 von seiner Wohnanschrift in der Röbeler Chaussee in Waren losgefahren, mit dem Ziel einen geplanten Arzttermin wahrzunehmen. Bei diesem Arzt ist Herr Haase nicht angekommen. Herr Haase benötigt dringend Medikamente und medizinische Betreuung.



Heinz Haase ist ca. 180 cm groß, hat eine kräftige Statur und braunes kurzes Haar. Er trägt eine braune Hose und eine braune Strickjacke. Ein Foto ist der Pressemitteilung angefügt.



Die Beamten des Polizeihauptreviers Waren haben mit Unterstützung der Familie die bekannten Orte und das Stadtgebiet Waren abgesucht. Wir bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Heinz Haase. Wer hat Heinz Haase am heutigen Tag gesehen? Wer kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Waren unter 03991-172 224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Die Rundfunksender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.



