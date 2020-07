POL-NB: Absturz eines Motorschirmseglers beim Landeanflug

Neustrelitz (ots) - Beim Landeanflug eines Motorschirmseglers im der Nähe Klein Quassow am Umspannwerk (LK MSE) wurde das sogenannte leichte Luftsportgerät von einer Windböe erfasst, überschlug sich und stürzte aus geringer Höhe zu Boden. Dabei erlitt der 40-jährige Pilot (Deutscher) Verletzungen an der Halswirbelsäule, seine 35-jährige deutsche Mitfliegerin blieb unverletzt. Am Fluggerät entstand Sachschaden von 3000,-EUR. Der Verletzte wurde mit dem Rettungsdienst zur Untersuchung/ Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg gebracht.



