POL-NB: Nach Baumkollision 60-jähriger Fahrer auf Usedom eingeklemmt

Heringsdorf (LK VG) (ots) - Auf der Insel Usedom ereignete sich am 19.07.2020, 16.35 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Ein 60-jähriger Deutscher fuhr mit seinem PKW Volvo auf der Kreisstraße 39 zwischen Seebad Bansin und Sallenthin. Dort kam er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer musste schwer verletzt durch die Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden und kam mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Greifswald. Der Sachschaden beträgt etwa 15.500 EUR. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft kam ein Gutachter der DEKRA zur Ursachenerforschung an der Unfallstelle zum Einsatz. Die Vollsperrung der Kreisstraße 39 dauerte bis 18.30 Uhr.



