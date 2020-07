POL-HRO: Vermisste Person

Schwerin (ots) -



Seit Samstag, 19.07.2020 seit ca. 17:30 wird Herr







Sebastian Kuppe







aus Schwerin vermisst.



Er ist 32 Jahre alt, ca. 182 cm groß und hat eine schlanke Statur. Der Vermisste hat dunkelblonde, mit grau durchsetzte Haare und trägt einen Dreitagebart. Er war zuletzt bekleidet mit einer hellen kurzen Hose, und einem schwarzen T-Shirt mit Aufschrift.



Der Vermisste wurde zuletzt am Samstag, den 19.7.2020 an der Wohnanschrift seines Bekannten auf dem Schweriner Großen Dreesch gesehen. Danach verliert sich seine Spur.



Der Vermisste benötigt dringend medizinische Hilfe.



Hinweise zur vermissten Person nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter Tel. (0385) 51802223 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.







Nils Schneider



Polizeikommissar



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Yvonne Hanske Sophie Pawelke Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4656109 OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell