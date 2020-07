POL-HRO: Brand in Mehrfamilienhaus in Wismar

Wismar (ots) -



Aus bislang unbekannter Ursache kam es am 19.07.2020 gegen 01:30 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Katja-Niederkirchner Straße in Wismar Wendorf.



Der 65-jährige deutsche Wohnungsinhaber konnte die Wohnung selbstständig verlassen und wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung leichtverletzt ins Klinikum verbracht.



Die übrigen sechs Hausbewohner wurden durch Feuerwehr und Polizei unverletzt evakuiert. Das Feuer drohte zwischenzeitlich auf das Nachbargebäude überzugreifen, daher wurden die Bewohnder dieses Hauses ebenfalls evakuiert.



Ein Übergreifen des Feuers konnte durch die Feuerwehr verhindert werden, so dass nach Abschluss der Löscharbeiten die Bewohner des Nachbarhauses ihre Wohnungen wieder betreten konnten.



Das betroffene Haus hingegen ist aufgrund der Brand- und Rauchentwicklung sowie des eingesetzten Löschwassers derzeit unbewohnbar. Die Sachschadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Die Feuerwehr Wismar war mit 34 Kameraden im Einsatz, die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.



Die Kriminalpolizei Wismar hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung übernommen.



Ronny Steffenhagen Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock - Einsatzleitstelle -



