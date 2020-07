POL-NB: Suchaktion nach 52-jährigem Fischer auf dem Achterwasser bisher erfolglos

Wolgast (LK VR) (ots) - Durch einen Zeugen wurde am 18.07.2020, 22.00 Uhr ein herrenlos treibendes Fischerboot im Achterwasser vor dem Hafen Warte (LK VG) gesichtet. Mit dem Boot war am Abend ein 52-jähriger Fischer zum Fang ausgelaufen. Aufgrund der Gesamtumstände musste davon ausgegangen werden, dass der Mann über Bord gegangen ist. Eine sofort eingeleitete Suche durch Kräfte der Wasserschutzpolizei, der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit dem Rettungsschiff ´Hecht´ und dem Polizeihubschrauber führte bisher nicht zum Erfolg. Bei Tagesanbruch werden die Maßnahmen fortgesetzt.



