POL-NB: Hundebesitzer gesucht-Chihuahua-Rüde auf der Insel Rügen

Bergen/ Rügen (ots) - Am Freitagabend stellte eine aufmerksame Fahrerin eines Pkw an der B96 in Bergen auf Rügen, nahe der Kreuzung nach Gingst einen Chihuahua-Rüden fest, der herrenlos aus Richtung Nonnensee kommend am Fahrbahnrand umher irrte. Sie nahm sich des zutraulichen Tieres an. Es trägt ein blaues Halsband mit glitzernden Steinen sowie eine Steuermarke der Stadt Detmold. Die Eigentümer des kleinen Chihuahua, bei denen es sich vermutlich um Urlauber handelt, werden gebeten, sich mit dem Polizeihauptrevier Bergen (Tel. 03838-810 224) in Verbindung zu setzen.



