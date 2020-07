POL-HRO: EC-Karten-Betrug - Fahndungslöschung

Schwerin (ots) -



Die Polizei Schwerin veröffentlichte am 17.07.2020 um 10:14 Uhr eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem EC-Karten-Betrug samt Foto der tatverdächtigen Person. Am heutigen Abend meldete sich die auf dem Foto abgebildete Person eigenständig bei der Polizei Schwerin und konnte somit namentlich bekannt gemacht werden. Zustätzlich erreichten die Polizei in Schwerin und die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums vermehrt Hinweise zur Identität der Frau.



Die weiteren Ermittlungen werden druch das Kriminalkommissariat Schwerin geführt.



Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Hinweise. Gleichzeitg wird um Löschung der veröffentlichten und ggf. geteilten Fahndung sowie insbesondere des veröffentlichten Bildmaterials gebeten.



