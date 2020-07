POL-HWI: 13 jährige Vermisste aus Grevesmühlen wieder zu Hause

Grevesmühlen (ots) - Die seit dem 13.Juli 2020, 12:00 Uhr als vermisst gemeldete 13 Jährige aus Grevesmühlen ist bereits am gestrigen Abend wohlbehalten selbst zurückgekehrt.



Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung der Öffentlichkeitsfahndung, die hiermit gelöscht wird.



Gleichzeitig wird darum gebeten, die im Zusammenhang mit der Vermisstenfahndung veröffentlichten persönlichen Daten, insbesondere das Foto, der Gesuchten zu löschen.



