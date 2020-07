LWSPA M-V: Gekentertes Segelboot auf der Binnenmüritz

Waren (Müritz) (ots) - Am Freitag, den 17.07.2020 um 12:30 Uhr stellten Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren von Land aus auf der Binnenmüritz ein gekentertes Segelboot sowie 3 Personen im Wasser fest. Es handelte sich um eine Personengruppe, bestehend aus einer jugendlichen und zwei erwachsenen Personen, welche ein Segelboot gemietet hatte.



Die alarmierte Wasserrettung unterstützte die wasserschutzpolizeilichen Sofortmaßnahmen der eingesetzten Beamten. Innerhalb kürzester Zeit waren alle Rettungskräfte am Einsatzort.



Die wahrscheinliche Ursache für das Kentern des Segelbootes könnte eine Windböe gewesen sein.



Die betroffenen Hobbysegler wurden vorsorglich wegen des Verdachts einer leichten Unterkühlung zuerst im Rettungswagen und später ambulant im Müritz-Klinikum behandelt.



Das verunglückte Segelboot wurde durch den Vermieter in Zusammenarbeit mit den Rettungskräften aufgerichtet.



Sehr lobenswert war das vorbildliche Verhalten eines unbeteiligten Sportbootführers, der sofort nach Kenntnisnahme des Unglücksfalles seinen Kurs änderte und vor Ort Hilfe leistete.



