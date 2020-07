POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Werkzeug aus einem Firmentransporter

Altentreptow (ots) - In der Nacht vom 16.07.2020 zum 17.07.2020 wurde in Altentreptow ein Firmentransporter aufgebrochen. Der angegriffene Firmentransporter stand unter dem Carport eines Einfamilienhauses im Trostfelder Weg in 17087 Altentreptow. Nach bisherigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter den Transporter gewaltsam aufgebrochen und aus diesem Werkzeug im Gesamtwert von ca. 2.000 Euro entwendet. Bei den entwendeten Werkzeugen handelt es sich um eine Rohrpresse mit dazugehörigen Backen im Wert von ca. 1.000 Euro und ein Messkoffer für Abgasprüfungen an Heizungsanlagen im Wert von ca. 1.000 Euro.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls wurden aufgenommen. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Trostfelder Weges in Altentreptow auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl, möglichen Tätern oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, richten diese bitte an die Polizei in Neubrandenburg unter 0295-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg Polizeiinspektion Neubrandenburg Telefon: 0395/5582-5007 E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4655493 OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell