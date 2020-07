POL-HRO: Falsche Gewinnversprechen

Rostock (ots) - Eine Hinweisgeberin informierte die Polizei am 16. Juli darüber, dass sie am vergangenen Mittwoch einen Anruf bekam, bei dem ihr ein großer Gewinn versprochen wurde. Sie sollte einen Gutschein eines App Store Anbieters im Wert von 900 Euro kaufen und diesen abgeben, damit davon Verfahrenskosten getragen werden könnten. Danach sollte sie ca. 40.000 Euro als Gewinn erhalten. Die Geschädigte kam einem Treffen mit den Tatverdächtigen, welches im heutigen Tagesverlauf stattfinden sollte, nicht nach.



Es wurde Strafanzeige wegen versuchten Betrugs aufgenommen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, nicht auf derartige Gewinnversprechen am Telefon einzugehen, keine sensiblen Daten an Fremde preiszugeben oder Zahlungen zu leisten. Informieren Sie bei Verdacht auf ein Betrugsdelikt die Polizei.



Unter www.polizei-beratung.de. finden Sie Tipps, wie Sie Betrugsversuche erkennen und sich davor schützen können.



