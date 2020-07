POL-HWI: Zwei Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten

Wismar (ots) - Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Niendorf auf der Insel Poel. Dort befuhr ein 32-jähriger Brandenburger die Landstraße 121. Um links abbiegen zu können hielt er verkehrsbedingt an. Ein 38-jähriger Hamburger erkannte dieses offenbar zu spät und fuhr mit seinem Volvo auf den vorausfahrende Opel auf. Infolge der Kollision erlitt die 33-jährige Beifahrerin im Opel leichte Verletzungen. Der Einsatz eines Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Beide beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.000 EUR.



Um 17:45 Uhr nahmen Beamte des Polizeireviers Grevesmühlen einen Verkehrsunfall in Kalkhorst auf. Dort wurde ein 90-jähriger Fußgänger vom Pkw eines 57-jährigen Mannes erfasst, der rückwärts aus einer Parklücke heraus fuhr. Der Senior stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort ärztlich versorgt. Am Auto entstand kein Schaden.



Bei allen an den Unfällen beteiligten Personen handelte es sich um deutsche Staatsangehörige.



