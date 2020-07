POL-SN: EC-Karten-Betrug - Polizei sucht tatverdächtige Person per Foto

Schwerin (ots) - Am 28.Februar 2020 wurde um 06.41 Uhr an einem Geldautomaten der Sparkasse, am Magarethenhof, unberechtigt Bargeld mit einer fremden EC-Karte abgehoben.



Nach aktuellem Ermittlungsstand ist die auf dem Foto zu sehende Person tatverdächtig.



Durch das Amtsgericht Schwerin wurde die Freigabe des Fotos angeordnet.



Hinweise zur Identität der Person bitte an das Kriminalkommissariat Schwerin, tagsüber erreichbar unter 0385/5180-1345 oder im Polizeihauptrevier unter 0385/5180-2224 bzw. schriftlich über die Internetwache auf www.polizei.mvnet.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin Pressestelle Steffen Salow Telefon: 0385/5180-3004 E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/83338/4654682 OTS: Polizeiinspektion Schwerin



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell