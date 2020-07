POL-NB: Radfahrer stürzt betrunken mit dem Fahrrad und verletzt sich dabei schwer

Heringsdorf (ots) -



Am 16.07.2020 gegen 19:30 Uhr befuhr ein 61-jähriger Radfahrer den Radweg neben der L266 zwischen den Ortschaften Korswandt und Ahlbeck. Hierbei stürzte er mit dem Fahrrad und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Beim Eintreffen der Polizeibeamten des Polizeirevieres Heringsdorf befand sich der Radfahrer bereits in medizinischer Behandlung im Rettungswagen. Bei der Unfallaufnahme stellte man fest, dass der Radfahrer sehr stark nach Alkohol riecht. Auf Grund der medizinischen Behandlung war ein Atemalkoholtest nicht möglich. Die Verletzungen des Radfahrers waren so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald geflogen werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Zur Feststellung der Alkoholkonzentration im Blut, wurde bei ihm eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der Schaden am Fahrrad beläuft sich auf ca. 50,-EUR.



